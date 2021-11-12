В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

В Германии ответили на угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу

Газета.Ru
25 минут назад

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита российского газа в Европу вызывают сожаление. Об этом заявили РИА "Новости" в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии.

В Германии ответили на угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу
Фото: ReutersReuters

"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", — подчеркнули в немецком ведомстве.

Лукашенко ранее пообещал Европейскому союзу перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа" в том случае, если ЕС расширит санкции в отношении республики.

В Евросоюзе заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ.

Меркель назвала виновника кризиса на границе Белоруссии

Также стало известно, что поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию снижаются примерно на 40% — до 450 тыс. кубометров в час, а через Украину — стабильно держатся на уровне предыдущих двух дней.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,РИА Новости,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители