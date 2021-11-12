В Германии ответили на угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита российского газа в Европу вызывают сожаление. Об этом заявили РИА "Новости" в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии.

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"С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется", — подчеркнули в немецком ведомстве.

Лукашенко ранее пообещал Европейскому союзу перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа" в том случае, если ЕС расширит санкции в отношении республики.

В Евросоюзе заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ.