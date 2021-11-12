«Белавиа» и Turkish Airlines отказали в полетах потенциальным беженцам

Граждане Ирака, Сирии и Йемена не смогут летать из Турции в Белоруссию. Как сообщает ТАСС, такое решение приняли компании «Белавиа» и Turkish Airlines, а инициатором такой меры названы турецкие «компетентные органы».

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«Турецкие авиалинии» сделают исключение только для обладателей дипломатических паспортов. В «Белавиа» отметили, что решение вступает в силу с 12 ноября, а пассажиры, которые попадают под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались пересечь границу и попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тыс. солдат и силовиков, а также военную технику.

Сейчас люди разбили на приграничной территории лагерь, а белорусская сторона и гуманитарная миссия ООН доставляют туда продовольствие. Несмотря на это, среди беженцев наблюдается голод, а также драки за пищу.