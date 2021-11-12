Польшу и Литву обвинили в наживе на миграционном кризисе

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков обвинил Польшу и Литву в попытке «выкачать» деньги из ЕС с помощью миграционного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Польша и Литва <...> как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег», - заявил дипломат.

По его мнению, страны также пытаются оправдать кризисом на границе свою «антимигрантскую политику» и «многочисленные нарушения международных обязательств».

Рыбаков подчеркнул, что власти Польши и Литвы пытаются демонизировать Белоруссию, чтоб повысить свою значимость в глазах западных политиков.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.