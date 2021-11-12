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Япония решилась на мирный договор с Россией

Елена Прошина
26 минут назад

Япония собирается решить вопрос о принадлежности четырех спорных островов на Курилах и заключить мирный договор с РФ. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

Хаяси отметил, что речь идет о Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи, а текущая задача внешнеполитического ведомства— решить вопрос мирного договора с Россией, не перекладывая его на плечи последующих поколений.

«Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году», — заявил глава японского МИД.

Напомним, что 11 ноября новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил, что правительство страны продолжит прилагать усилия для заключения мирного договора с Россией. Он отметил важность развития отношений с РФ «в том направлении, которое будет выгодно каждой стороне во всех сферах, включая политическую, экономическую и культурную», сообщал «Интерфакс».

Напомним, что отношения России и Японии долгие годы омрачаются отсутствием мирного договора после окончания Второй мировой войны. Вопрос о принадлежности спорных островов остается незакрытым с 1956 года.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи между главами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, по которому Москва соглашалась рассмотреть вопрос передачи Японии Хабомаи и Шикотана.

Это стало уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

В мире,Видео,Синдзо Абэ,МИД,РИА Новости,Интерфакс,
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