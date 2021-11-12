Зеленский решил отправить к Саакашвили украинских врачей

"В телефонном разговоре с @GharibashviliGe (Гарибашвили – ред.) подчеркнул, что права гражданина Украины @SaakashviliM (Саакашвили – ред.) должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей", - написал он в посте.

Вместе с тем, по данным пресс-службы офиса украинского президента, Зеленский отметил недопустимость применения к заключенному экс-президенту Грузии «непропорциональных мер принуждения».

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", - подчеркнул в ходе разговора украинский лидер.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Там он уже был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае бывшего президента Грузии приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести.