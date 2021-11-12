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Зеленский решил отправить к Саакашвили украинских врачей

Елена Прошина
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, чтобы к Михаилу Саакашвили допустили его мать, близких и украинских врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"В телефонном разговоре с @GharibashviliGe (Гарибашвили – ред.) подчеркнул, что права гражданина Украины @SaakashviliM (Саакашвили – ред.) должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей", - написал он в посте.

Вместе с тем, по данным пресс-службы офиса украинского президента, Зеленский отметил недопустимость применения к заключенному экс-президенту Грузии «непропорциональных мер принуждения».

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", - подчеркнул в ходе разговора украинский лидер.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Там он уже был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае бывшего президента Грузии приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести.

Помимо этого, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, а также о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - они пока находятся на рассмотрении в судах.

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