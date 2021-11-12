Поляки осудили премьера за нападки на Россию

Читатели польского интернет-портала Wirtualna Polska раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за заявление о причастности России к миграционному кризису на польско-белоруской границе. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».
Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда туда пришла большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграждения, но были остановлены. Польские пограничники оценивают число беженцев, разбивших лагерь вблизи пограничной линии, примерно в 5 тыс. человек.
Власти Польши стянули к границе около 15 тыс. военных, представителей силовых ведомств, а также подогнали военную технику. В Евросоюзе считает виновным в происходящем президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В свою очередь Матеуш Моравецкий, выступая в Сейме, заявил, что Лукашенко действует под руководством Кремля, а Москва при помощи миграционного кризиса «претворяет в жизнь неоимперскую стратегию». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания польского премьера безответственными и неприемлемыми, пишет Wirtualna Polska.
В комментариях к статье читатели издания напомнили премьер-министру, что Польша ранее обращалась к «Газпрому» с просьбой снизить цены на газ.
«Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили «Газпром» ее снизить. Моравецкий — вредитель», «Если у вас есть доказательства того, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной», - отметили они.
Также читатели Wirtualna Polska призвали власти страны взять уроки дипломатии и «гладить медведя, а не дразнить».
«Господин Моравецкий, чуть больше дипломатичности! Вы не годитесь для политики, раз не умеете разговаривать с великими мира сего. Вы вредите нам и Польше! Мы не хотим войны!» - подчеркнул пользователь с ником Jaga.