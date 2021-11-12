Поляки осудили премьера за нападки на Россию

«Ну, прощай дешевый газ из России, а мы ведь только что просили «Газпром» ее снизить. Моравецкий — вредитель», «Если у вас есть доказательства того, что Россия к этому причастна, продемонстрируйте их. А если их нет, то только дурак будет обострять отношения с другой страной», - отметили они.