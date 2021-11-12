Климкин назвал миграционный кризис спецоперацией Москвы и Минска

Миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются «спланированной операцией» России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, происходящее на границах Белоруссии является «циничной спецоперацией» Москвы и Минска. Как считает Климкин, мигранты пойдут на границу Украины, когда «Польша и Литва будут эффективно защищаться». Как считает политик, возможность использования руководством России энергетического кризиса является вопросом нацбезопасности.
«Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?», — сказал Климкин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать потом мигрантов в страны ЕС. По словам Лукашенко, из-за санкций Евросоюза на это «нет ни денег, ни сил». Тем временем, белорусское общество Красного Креста начало компанию по сбору средств для помощи мигрантам на белорусско-польской границе.