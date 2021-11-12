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ЕС и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

Елена Прошина
22 минуты назад

Члены Совета Безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также Албания обвинили Минск в искусственном использовании мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группы стран, которое огласил эстонский постпред Свен Юргенсон.

ЕС и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе
Фото: EPAEPA

По его словам, данные государства осуждают «организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».

Страны ЕС и США ожидают «мощную» международной реакции на действия белорусских властей. Тактика Минска «демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — отметил Юргенсон.

«Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», — заявил он.

Отмечается, что попытки «оказать давление» на ЕС подобным образом «не увенчаются успехом».

Тысячи мигрантов находятся на границах Белоруссии и стран ЕС с понедельника, среди них много женщин и детей. Беженцы разбили лагерь на польско-белорусской границе и не собираются его покидать.

В мире,Совбез ООН,ЕС,РИА Новости,
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