ЕС и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

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По его словам, данные государства осуждают «организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».

Страны ЕС и США ожидают «мощную» международной реакции на действия белорусских властей. Тактика Минска «демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — отметил Юргенсон.

«Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», — заявил он.

Отмечается, что попытки «оказать давление» на ЕС подобным образом «не увенчаются успехом».