ЕС и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

Члены Совета Безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также Албания обвинили Минск в искусственном использовании мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группы стран, которое огласил эстонский постпред Свен Юргенсон.
По его словам, данные государства осуждают «организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».
Страны ЕС и США ожидают «мощную» международной реакции на действия белорусских властей. Тактика Минска «демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — отметил Юргенсон.
«Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», — заявил он.
Отмечается, что попытки «оказать давление» на ЕС подобным образом «не увенчаются успехом».
Тысячи мигрантов находятся на границах Белоруссии и стран ЕС с понедельника, среди них много женщин и детей. Беженцы разбили лагерь на польско-белорусской границе и не собираются его покидать.