Джулиан Ассанж женится в тюрьме

Пребывающий в британской тюрьме основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис. Об этом сообщает The Guardian.

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Церемония бракосочетания пройдет в стенах тюрьмы. По предварительным данным, свадьба может состояться в декабре при ограниченном количестве приглашенных гостей из числа заключенных.

Ранее Ассанж и Моррис подали в суд на главу министерства юстиции Великобритании Доминика Рааба, поскольку им не разрешают пожениться. Пара уверена, что Великобритания создает препятствия для их женитьбы из-за политической войны властей США против основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании, он содержится в тюрьме Белмарш. В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов.