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Россию обвинили в проблемах Украины

Lenta.ru
26 минут назад

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от России. Об этом сообщает РИА Новости.

Секретарь СНБО назвал виновных в проблемах Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — сказал он.

По словам Данилова, тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как президент России Владимир Путин «распорядится своим энергоресурсом».

Ранее военный историк Борис Юлин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вероятность масштабной войны между Россией и Украиной в настоящее время крайне высока. По его мнению, открытый конфликт может быть выгоден правительствам обеих стран, поскольку это позволит отвлечь внимание общества от внутренних проблем.
В мире,Борис Юлин,Алексей Данилов,Владимир Путин,Lenta.ru,
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