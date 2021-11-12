Секретарь СНБО назвал виновных в проблемах Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина будет испытывать проблемы до тех пор, пока будет зависеть от России. Об этом сообщает РИА Новости.
«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — сказал он.
По словам Данилова, тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как президент России Владимир Путин «распорядится своим энергоресурсом».