Евросоюз и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией, и осуждают его. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.

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Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США наряду с Албанией выступили с "осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу", как они считают, "в политических интересах Белоруссии". По мнению вышеперечисленных стран, Минск преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой" Белоруссии.

Стороны готовы обсудить санкционные меры против властей Белоруссии и тех, кто, как они считают, способствует миграционному кризису на границе с Польшей.

"Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза", - говорится в заявлении.

Стороны также считают власти Белоруссии угрозой региональной безопасности и призывают к мерам против них.

По их мнению, действия властей в Минске "неприемлемы и требуют жесткой международной реакции и взаимодействия с целью привлечь Белоруссию к ответственности".