На Украине обвинили сотрудников ФСБ в кибератаках на госорганы

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения в совершении кибератак восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму, которые, по данным ведомства, в настоящее время служат в ФСБ России, пишет ТАСС.

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Офицеры, фамилии которых не называются, обвиняются в совершении государственной измены. В генпрокуратуре Украины заявили, что разоблачили преступное объединение. Как считают в ведомстве, его участники «совершали хакерские атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности». Якобы атаки осуществляются в интересах России.