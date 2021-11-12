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На Украине обвинили сотрудников ФСБ в кибератаках на госорганы

Елена Прошина
15 минут назад

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения в совершении кибератак восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму, которые, по данным ведомства, в настоящее время служат в ФСБ России, пишет ТАСС.

На Украине обвинили сотрудников ФСБ в кибератаках на госорганы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Офицеры, фамилии которых не называются, обвиняются в совершении государственной измены. В генпрокуратуре Украины заявили, что разоблачили преступное объединение. Как считают в ведомстве, его участники «совершали хакерские атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности». Якобы атаки осуществляются в интересах России.

Ранее на Западе неоднократно заявляли, что Россия причастна к различным кибератакам, включая правительственные учреждения и компании. Российская сторона эти обвинения отвергает. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что эти утверждения являются голословными.

В мире,Дмитрий Песков,ФСБ,СБУ,ИТАР-ТАСС,
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