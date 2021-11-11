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Киевлянам предрекли веерные отключения электричества

Вероника Полынина
22 минуты назад

В Киеве возможны веерные отключения электричества. Об этом, как сообщает РИА «Новости», предупредил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Киевлянам предрекли веерные отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что веерные отключения, которых не было в Киеве уже 20 лет, возможны в том случае, если в течение нескольких недель будут стоять 15-градусные морозы.

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Он заверил, что подорожания электроэнергии для киевлян не будет, однако, по его словам, энергетический кризис все равно отразится на кошельках граждан.

«В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян», - сказал Кличко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам градоначальника, в настоящий момент сразу 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, испытывают проблемы с углем и газом.

С 1 ноября Россия перестала поставлять на Украину энергетический уголь для ТЭС в связи с растущими потребностями внутри страны. При этом поставки других видов угля продолжаются согласно ранее достигнутым договоренностям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая, но в целом находится под контролем правительства. В частности, страна испытывает дефицит угля, с которым, по словам премьера, планирует справиться с помощью импортных закупок и увеличения собственной добычи.

Украинское Минэнерго 11 ноября сообщило об уже заключенных контрактах с США и Польшей на большие объемы поставок угля. Небольшие партии будут также приходить из Казахстана.

В мире,Денис Шмыгаль,Виталий Кличко,Минэнерго,
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