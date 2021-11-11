«Мы переломили ход игры»: Кулеба похвастался победой над США

Украина полностью изменила в свою пользу «ход игры» в украино-американских отношениях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» после подписания новой хартии стратегического партнерства Украины и США в Вашингтоне.

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«В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», - заявил Кулеба.

Он отметил, что в США разделяют позицию Киева о необходимости построения долгосрочных отношений во всех сферах «для противодействия российской агрессии».

Глава украинского МИД также сообщил, что Киев активно работает с западными партнерами, чтобы в международных контактах с Россией «не было попустительства ее агрессии против Украины».