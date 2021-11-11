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«Мы переломили ход игры»: Кулеба похвастался победой над США

Вероника Полынина
1 час назад

Украина полностью изменила в свою пользу «ход игры» в украино-американских отношениях. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» после подписания новой хартии стратегического партнерства Украины и США в Вашингтоне.

«Мы переломили ход игры»: Кулеба похвастался победой над США
Фото: ReutersReuters

«В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», - заявил Кулеба.

Он отметил, что в США разделяют позицию Киева о необходимости построения долгосрочных отношений во всех сферах «для противодействия российской агрессии».

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Глава украинского МИД также сообщил, что Киев активно работает с западными партнерами, чтобы в международных контактах с Россией «не было попустительства ее агрессии против Украины».

10 ноября в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства Украина - США под председательством глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена состоялось подписание хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, которая заменит аналогичный документ 2008 года. В ней говорится, что США намерены укреплять сотрудничество с Украиной в сферах кибербезопасности, обмена разведывательной информации и военного взаимодействия на Черном море, а также поддерживать энергетическую безопасность Украины.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,МИД,Укринформ,
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