Меркель назвала виновника кризиса на границе Белоруссии

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Такое мнение Меркель высказала во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

В свою очередь пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин в ходе телефонного разговора с Меркель высказал мнение, что для урегулирования миграционного кризиса необходимо восстановить контакты между странами ЕС и Белоруссией. Также стороны сошлись во мнении, что важно как можно скорее урегулировать миграционный кризис.

Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня. В первом, который состоялся в среду, 10 ноября, главы государств также обсуждали ситуацию с мигрантами на границе, сообщал Кремль.