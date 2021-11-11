Меркель назвала виновника кризиса на границе Белоруссии

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель считает, что причиной миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза стали действия Минска, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.
Такое мнение Меркель высказала во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
В свою очередь пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин в ходе телефонного разговора с Меркель высказал мнение, что для урегулирования миграционного кризиса необходимо восстановить контакты между странами ЕС и Белоруссией. Также стороны сошлись во мнении, что важно как можно скорее урегулировать миграционный кризис.
Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня. В первом, который состоялся в среду, 10 ноября, главы государств также обсуждали ситуацию с мигрантами на границе, сообщал Кремль.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику. Евросоюз обвинил в происходящем президента Белоруссии Александра Лукашенко и пригрозил стране новыми санкциями.