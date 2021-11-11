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ДНР заявила об обстреле окраин Горловки

Lenta.ru
16 минут назад

Украинские войска вечером 11 ноября обстреляли окраины Горловки, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

ДНР заявила об обстреле окраин Горловки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ДНР, было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров по поселку Широкая Балка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Новгородское. Кроме того, обстрелам подверглись Озеряновка на юго-западе Горловки и поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка. В Озеряновке была повреждена кабельно-воздушная линия, 200 абонентов остались без электричества.

Telegram-канал «Военный обозреватель» передает, что Народная милиция ДНР ведет ответный огонь по объектам Вооруженных сил Украины, которые используют артиллерию и минометы.

Между тем штаб операции Объединенных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook, что с начала суток противник в Донбассе 12 раз нарушил режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил применение украинскими войсками беспилотника Bayraktar в бою.

В мире,Денис Пушилин,
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