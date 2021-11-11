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Пока вы не уснули: Обращение Собянина и предсказание гибели человечества

Елена Прошина
19 минут назад

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

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Названо абсолютное противопоказание к вакцинации

Единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке от коронавируса — серьёзная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, например, анафилактический шок, рассказала терапевт «ОН Клиник Харьков» Елена Орлова. При этом она добавила, что если человеку противопоказана одна вакцина, он может сделать прививку другим препаратом.

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Собянин обратился с просьбой к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей носить маски и по возможности выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте. Обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте градоначальника.

Собянин отметил, что ношение средств защиты снижает скорость распространения COVID-19.

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МИД отреагировал на планы санкций против «Аэрофлота»

Москва отреагирует соответствующим образом, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве посетовали на то, что в ЕС не стали разбираться, а сразу «схватились за дубину».

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Лукашенко пригрозил перекрыть Европе газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может ответить на новые европейские санкции, перекрыв газопровод Ямал - Европа.

Лукашенко отметил, что в последнее время российские поставки по этому газопроводу значительно увеличились.

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Оперштаб сообщил о подготовке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», - заявили в штабе.

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Перенесшие COVID сообщили о неожиданном побочном эффекте

Перенесшие коронавирус участники группы «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» заявили о новом неожиданном побочном эффекте, выражающемся в нестерпимом зуде.

«Никогда ни на что аллергии не было, а недели две назад начало чесаться тело», «Я три недели три адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались», - рассказали столкнувшиеся с побочным эффектом интернет-пользователи.

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Испанец предсказал гибель человечества к 2027 году

Мужчина из Испании по имени Хавьер сказал в TikTok, что он якобы "последний человек на Земле", и предсказал гибель человечества к 2027 году.

В доказательство он опубликовал видео, но интернет-пользователей оно не убедило. На его пророчество в TikTok обратило внимание издание The Mirror.

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«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Россиянам следует как можно скорее перестать хранить свои сбережения «под подушкой». Об этом заявили специалисты в области финансовой грамотности.

По словам экспертов, в период быстро растущей инфляции хранение «неработающих» денег ведет к их стремительному обесцениванию.

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Coca-Cola решила засудить российского конкурента

Coca-Cola готовится к судебным спорам со своим конкурентом на российском рынке, производителем «Напитков из Черноголовки» компанией «Аквалайф».

Причиной спора стал товарный знак Fantola, принадлежащий ГК «Аквалайф», и, по мнению Coca-Cola, похожий «до степени смешения» на принадлежащий компании бренд Fanta.

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В мире,Елена Орлова,Александр Лукашенко,Сергей Собянин,Coca-Cola,Аэрофлот,МИД,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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