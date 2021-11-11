Пока вы не уснули: Обращение Собянина и предсказание гибели человечества

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Единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке от коронавируса — серьёзная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, например, анафилактический шок, рассказала терапевт «ОН Клиник Харьков» Елена Орлова. При этом она добавила, что если человеку противопоказана одна вакцина, он может сделать прививку другим препаратом.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей носить маски и по возможности выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте. Обращение появилось в официальном Twitter-аккаунте градоначальника.
Собянин отметил, что ношение средств защиты снижает скорость распространения COVID-19.
Москва отреагирует соответствующим образом, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве посетовали на то, что в ЕС не стали разбираться, а сразу «схватились за дубину».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может ответить на новые европейские санкции, перекрыв газопровод Ямал - Европа.
Лукашенко отметил, что в последнее время российские поставки по этому газопроводу значительно увеличились.
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», - заявили в штабе.
Перенесшие коронавирус участники группы «Последствия COVID-19 (запахи/вкусы)» заявили о новом неожиданном побочном эффекте, выражающемся в нестерпимом зуде.
«Никогда ни на что аллергии не было, а недели две назад начало чесаться тело», «Я три недели три адски чесалась со ступней до головы, даже глаза чесались», - рассказали столкнувшиеся с побочным эффектом интернет-пользователи.
Мужчина из Испании по имени Хавьер сказал в TikTok, что он якобы "последний человек на Земле", и предсказал гибель человечества к 2027 году.
В доказательство он опубликовал видео, но интернет-пользователей оно не убедило. На его пророчество в TikTok обратило внимание издание The Mirror.
Россиянам следует как можно скорее перестать хранить свои сбережения «под подушкой». Об этом заявили специалисты в области финансовой грамотности.
По словам экспертов, в период быстро растущей инфляции хранение «неработающих» денег ведет к их стремительному обесцениванию.
Coca-Cola готовится к судебным спорам со своим конкурентом на российском рынке, производителем «Напитков из Черноголовки» компанией «Аквалайф».
Причиной спора стал товарный знак Fantola, принадлежащий ГК «Аквалайф», и, по мнению Coca-Cola, похожий «до степени смешения» на принадлежащий компании бренд Fanta.