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В Евросоюзе оценили угрозы Лукашенко о прекращении трансфера газа

Елена Прошина
30 минут назад

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони прокомментировал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно поставок газа. По его мнению, Европе нечего бояться, сообщает MK.RU.

В Евросоюзе оценили угрозы Лукашенко о прекращении трансфера газа
Фото: ReutersReuters

"Не надо пугаться угроз Лукашенко", - заявил он в рамках пресс-конференции.

Еврокомиссар добавил, что важна "стратегическая автономия Евросоюза в области поставок энергоресурсов".

Данный вопрос будет учитываться при формировании общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас" (запуск этой программы запланирован на март 2022 года).

Однако в краткосрочной перспективе сообществу необходимо "наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", уточняет еврокомиссар.

Ранее Лукашенко пригрозил Евросоюзу возможностью прекращения поставок газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который проходит через территорию республики. По словам белорусского президента, это может произойти в случае, если Евросоюз введет новый пакет санкций против республики.

Обострение взаимоотношений между ЕС и Белоруссией произошло на фоне миграционного кризиса. 8 ноября тысячи мигрантов направились к границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Руководство Евросоюза считает виновным в происходящем Александра Лукашенко.

В мире,Паоло Джентилони,Александр Лукашенко,ЕС,Московский комсомолец,
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