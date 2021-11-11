В Евросоюзе оценили угрозы Лукашенко о прекращении трансфера газа

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони прокомментировал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно поставок газа. По его мнению, Европе нечего бояться, сообщает MK.RU.

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"Не надо пугаться угроз Лукашенко", - заявил он в рамках пресс-конференции.

Еврокомиссар добавил, что важна "стратегическая автономия Евросоюза в области поставок энергоресурсов".

Данный вопрос будет учитываться при формировании общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас" (запуск этой программы запланирован на март 2022 года).

Однако в краткосрочной перспективе сообществу необходимо "наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", уточняет еврокомиссар.

Ранее Лукашенко пригрозил Евросоюзу возможностью прекращения поставок газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который проходит через территорию республики. По словам белорусского президента, это может произойти в случае, если Евросоюз введет новый пакет санкций против республики.