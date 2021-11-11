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Саакашвили решил прекратить голодовку

Lenta.ru
31 минуту назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил журналистам его адвокат Ника Гварамия, передает ТАСС.

Саакашвили решил прекратить голодовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Защитник навестил экс-президента и зачитал его письмо.

«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — говорится в письме.

При этом, как передает «Интерфакс», Саакашвили обещает прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

В мире,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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