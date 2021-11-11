Саакашвили решил прекратить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил журналистам его адвокат Ника Гварамия, передает ТАСС.
Защитник навестил экс-президента и зачитал его письмо.
«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — говорится в письме.
При этом, как передает «Интерфакс», Саакашвили обещает прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.