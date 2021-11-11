Сенатор Крыма отреагировал на слова Блинкена об ошибке России в 2014 году

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об «ошибке» России в 2014 году, заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло благодаря политике США в отношении Украины, пишет «Правда.ru».

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Ранее Блинкен предостерег Россию от повторения "ошибки" 2014 года.

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По словам Цекова, который является сенатором от Крыма, события, произошедшие в 2014 году на Украине, были организованы при непосредственном участии США. Он подчеркнул, что Россия до вмешательства Америки во внутренние дела Украины не скапливала на границах войска.

"Этот кровавый антиконституционный переворот в Киеве организован руками, в том числе, и США. Никакого сосредоточения войск не было. Россия ничего не накапливала. Все произошло так, как должно было произойти в той ситуации", — считает Цеков.

По его мнению, воссоединение Крыма с Россией стало результатом такой политики США. Он напомнил, что проведение референдума на полуострове стало возможно в условиях отсутствия государственной власти на Украине. Россия же в этой ситуации выступала в качестве защитника.

"Беззаконие на Украине, угроза в адрес Крыма дали нам возможность быстро провести референдум, в котором мы определились и сказали, что мы хотим быть вместе с Россией. Россия эффективно нас защитила, а потом согласилась принять Крым в свой состав. На сегодняшний день тоже такая логика в наших действиях", — пояснил сенатор.

Он добавил, что Блинкен делает поразительные заявления, что свидетельствует о его непрофессионализме. Он подчеркнул, что дислокация российских войск на внутренней территории страны не должны волновать США.

Он отметил, что сама Америка проводит учения совместно с НАТО вблизи российских границ и считает, что это нормально.

Он также добавил, что США за пределами свой страны организовывает и проводит войны. Это, в частности, привела к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Цеков считает, что беженцы спасаются от войн на Ближнем Востоке, и виновны в этом непосредственно США.

Ранее Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на украинскую территорию, заявляя при этом заявляла, что ее спровоцировали.

Блинкен также отметил, «необычную военную активность» России рядом с границей с Украиной. По его словам, в США консультируются на эту тему с союзниками и партнерами.