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Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрытием газа

Елена Прошина
12 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу прекратить транзит газа и грузов, проходящий через территорию республики, в случае применения к ней новых санкций. Так, белорусский лидер прокомментировал угрозы Польши о закрытии границы, сообщает госагентство БелТА.

Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрытием газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. <…> А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил президент республики.

Уточняется, что через территорию Белоруссии проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, который и пригрозили перекрыть в Белоруссии.

«МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, „непереваримые“ и „неприемлемые“ для нас, мы должны отвечать», — добавил Лукашенко.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас высказался за ужесточение и увеличение пакета санкций против Белоруссии из-за массового скопления мигрантов на ее границе с Польшей, которые разбили палаточный лагерь и пытаются прорваться в Европу. В Германии, по словам Мааса, считают недопустимым такое положение дел и считают главным виновником происходящего на Лукашенко.

О необходимости введения «адских» санкций заявлял и экс-президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем он объявил о причастности российского лидера Владимира Путина к созданию миграционного кризиса. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политику помолиться и самому побояться адских котлов.

Миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Белоруссией осложнился 8 ноября. Границу пытаются пересечь беженцы из стран Востока и Африки. Варшава привела внутренние войска в боевую готовность и направила на границу с Белоруссией 12 тысяч солдат.

В мире,Мария Захарова,Александр Лукашенко,Петр Порошенко,Владимир Путин,МИД,ЕС,
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