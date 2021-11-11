Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрытием газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу прекратить транзит газа и грузов, проходящий через территорию республики, в случае применения к ней новых санкций. Так, белорусский лидер прокомментировал угрозы Польши о закрытии границы, сообщает госагентство БелТА.
«Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. <…> А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил президент республики.
Уточняется, что через территорию Белоруссии проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, который и пригрозили перекрыть в Белоруссии.
«МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, „непереваримые“ и „неприемлемые“ для нас, мы должны отвечать», — добавил Лукашенко.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас высказался за ужесточение и увеличение пакета санкций против Белоруссии из-за массового скопления мигрантов на ее границе с Польшей, которые разбили палаточный лагерь и пытаются прорваться в Европу. В Германии, по словам Мааса, считают недопустимым такое положение дел и считают главным виновником происходящего на Лукашенко.
О необходимости введения «адских» санкций заявлял и экс-президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем он объявил о причастности российского лидера Владимира Путина к созданию миграционного кризиса. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политику помолиться и самому побояться адских котлов.
Миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Белоруссией осложнился 8 ноября. Границу пытаются пересечь беженцы из стран Востока и Африки. Варшава привела внутренние войска в боевую готовность и направила на границу с Белоруссией 12 тысяч солдат.