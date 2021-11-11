Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрытием газа

«Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. <…> А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил президент республики.