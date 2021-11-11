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Facebook заблокировал звук на видео с украинским гимном

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад

Facebook блокирует звук воспроизведения государственного гимна Украины во время трансляций посчитав, что авторские права на произведение принадлежат известному украинскому певцу Александру Пономареву.

Facebook заблокировал звук на видео с гимном Украины
Фото: ТАССТАСС

«В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой исполняется гимн Украины, был частично удален звук, так как.Facebook посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) – под защитой авторских прав», – говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».

Алгоритмы соцсети Facebook позволяют определять на видеотрансляциях участки контента, защищенного авторским правом, и блокировать звук в такие моменты, чтобы защищать авторские права исполнителей.

Александр Пономарев, действительно, часто исполнял украинский гимн на различных мероприятиях. Самым знаменательным стало первое выступление артиста с гимном на стадионе в 2000 году перед матчем национальной футбольной сборной.

Ранее телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».

В мире,Дмитрий Гордон,Александр Пономарев,
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