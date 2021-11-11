Facebook заблокировал звук на видео с гимном Украины

«В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой исполняется гимн Украины, был частично удален звук, так как.Facebook посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) – под защитой авторских прав», – говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».