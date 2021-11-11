Facebook заблокировал звук на видео с гимном Украины

Facebook блокирует звук воспроизведения государственного гимна Украины во время трансляций посчитав, что авторские права на произведение принадлежат известному украинскому певцу Александру Пономареву.
«В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой исполняется гимн Украины, был частично удален звук, так как.Facebook посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) – под защитой авторских прав», – говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».
Алгоритмы соцсети Facebook позволяют определять на видеотрансляциях участки контента, защищенного авторским правом, и блокировать звук в такие моменты, чтобы защищать авторские права исполнителей.
Александр Пономарев, действительно, часто исполнял украинский гимн на различных мероприятиях. Самым знаменательным стало первое выступление артиста с гимном на стадионе в 2000 году перед матчем национальной футбольной сборной.
Ранее телеведущий Дмитрий Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».