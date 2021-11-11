«Бегите, ляхи»: белорусский ведущий пригрозил Польше Россией

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок пригрозил Польше российскими вооружениями и обвинил Варшаву в миграционном кризисе. Отрывок эфира его программы опубликовал Telegram-канал «Расстрельный».

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«Я видел это: хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнем играете. Или вы думаете, что никто не знает, что именно вы и организовали кризис, эту гуманитарную катастрофу? Пшеки, уймитесь» - заявил Азаренок.

Он подчеркнул, что США не будут воевать за Польшу, и посоветовал полякам вспомнить 39-й год.

Ведущий заявил, что боевой мощи белорусской армии достаточно, «чтобы полностью разгромить весь так называемый балто-черноморский союз, не говоря уже про потенциал Союзного государства».

«Мы не хотим разрушенной Варшавы и беженцев из Литвы. <…> Но если детские слезы вас не приводят в чувства, то приведут стратегические самолеты Ту-22М3 Военно-космических сил Российской Федерации. <…> Бегите, ляхи», - заключил он.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.