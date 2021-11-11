Украине предрекли рекордные цены на продукты

«Если говорить о ценообразовании в целом, то уже сейчас можно сделать вывод о том, что к зиме цены на продукты питания на Украине побьют все рекорды. При этом не будет такого, что товары будут дорожать точечно или постепенно — рост цен произойдёт достаточно стремительно», — сказал эксперт.