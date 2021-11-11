Украине предрекли рекордные цены на продукты

Зимой цены на продукты питания в Украине сильно вырастут и побьют рекордные уровни. При этом стоимость продовольствия будет расти крайне стремительно, заявил в беседе с «Экономикой сегодня» экономист и аналитик Евгений Иванов.
«Если говорить о ценообразовании в целом, то уже сейчас можно сделать вывод о том, что к зиме цены на продукты питания на Украине побьют все рекорды. При этом не будет такого, что товары будут дорожать точечно или постепенно — рост цен произойдёт достаточно стремительно», — сказал эксперт.
По мнению Иванова, ситуацию с ценами на продукты на Украине бессмысленно списывать на кризис, вызванный коронавирусом. По слова экономиста, тенденция к «обнищанию» населения Украины прослеживается уже давно, а ВВП страны почти не выросло с 2014 года.
По подсчетам эксперта, 10 лет назад жизнь на Украине обходилась дешевле чем в России — продукты стоили «копейки». Сейчас же украинская экономика «остановилась на месте» на фоне стремительно растущих цен на коммунальные платежи и продовольствие.