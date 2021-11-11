В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Прибалтика и Польша отказались принимать мигрантов

Мария Иванова
1 час назад

Латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил, что Прибалтика и Польша не примут мигрантов, которые сейчас находятся на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Латвийского радио.

Прибалтика и Польша отказались принимать мигрантов
Фото: ReutersReuters

«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», - подчеркнул Пабрикс.

Ранее европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Еврокомиссия может потребовать от Польши, Латвии и Литвы изменить законы, позволяющие оттеснять мигрантов на территорию Белоруссии.

«С какого перепугу мы должны их брать к себе?»: предложение Берлина возмутило Киев

По данным Mixnews, Пабрикс после этого заявил, что Латвия не будет менять миграционную политику и правила приема мигрантов.

«Пусть никто в ЕК не надеется, что какое-то из государств пойдет на изменения в своей политике», - подчеркивал он.

В ЕС в развязывании «миграционной войны» на границах обвиняют Белоруссию. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что в Варшаве допускают возможность полной остановки движения через границу с Белоруссией.

В мире,Мигранты,Радио,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители