Прибалтика и Польша отказались принимать мигрантов

Латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил, что Прибалтика и Польша не примут мигрантов, которые сейчас находятся на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Латвийского радио.

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«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», - подчеркнул Пабрикс.

Ранее европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Еврокомиссия может потребовать от Польши, Латвии и Литвы изменить законы, позволяющие оттеснять мигрантов на территорию Белоруссии.

По данным Mixnews, Пабрикс после этого заявил, что Латвия не будет менять миграционную политику и правила приема мигрантов.

«Пусть никто в ЕК не надеется, что какое-то из государств пойдет на изменения в своей политике», - подчеркивал он.

В ЕС в развязывании «миграционной войны» на границах обвиняют Белоруссию. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.