"Сами поляки": беженец назвал виновных в доставке мигрантов в Белоруссию

Нелегальных мигрантов доставляют в Белоруссию на частных самолетах из Дубая. Об этом рассказал беженец из Йемена, оказавшийся на белорусско-польской границе, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, созданием миграционного кризиса в Польше занимаются в основном европейцы, как правило, сами поляки.

"Вот как мы добирались до Белоруссии: сначала пошли в офис туркомпании в Йемене, она сделала нам приглашение в Белоруссию, заверенное в консульстве в Минске, оплаченную бронь в отеле и медицинскую страховку. После этого мы поехали в Египет, а затем с нашим приглашением - в Минск, где получили визы в аэропорту. Мы въехали в Белоруссию как обычные туристы", - поделился он личным опытом попадания на границу.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов и обвиняли Минск в организации миграционного кризиса. Минск в свою очередь все обвинения отвергает.

В связи со сложившейся проблемой президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, а к охране пограничной территории привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии не раз говорили о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.