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Популярная украинская писательница посетовала на «господство московского языка»

Газета.Ru
1 час назад

Популярная на Украине писательница Лариса Ницой посетовала на «господство московского языка» в стране, пишет mk.ru.

Писательница пожаловалась на «московский плен» на Украине
Фото: Лариса Нцой/FacebookЛариса Нцой/Facebook

Так она прокомментировала данные о том, что 78% жителей страны считают украинский родным языком, а для 18% родным оказался русский. Ницой уверена, что в реальности русским пользуются больше украинцев.

«Я живу в доме, где почти 400 квартир, в которых если 10 украиноязычных семей наберется, то это и все», — сказала она, добавив, что если для сельской местности опрос может быть достоверным, то города находятся «в плену московском».

Ранее Ницой заявила, что русский язык на Украине якобы необходимо переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название». Также писательница напомнила о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», она отметила, что он послужил «волшебным пенделем» для граждан, продолжающих использовать русский язык в быту.

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