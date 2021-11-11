Писательница пожаловалась на «московский плен» на Украине

Популярная на Украине писательница Лариса Ницой посетовала на «господство московского языка» в стране, пишет mk.ru.
Так она прокомментировала данные о том, что 78% жителей страны считают украинский родным языком, а для 18% родным оказался русский. Ницой уверена, что в реальности русским пользуются больше украинцев.
«Я живу в доме, где почти 400 квартир, в которых если 10 украиноязычных семей наберется, то это и все», — сказала она, добавив, что если для сельской местности опрос может быть достоверным, то города находятся «в плену московском».
Ранее Ницой заявила, что русский язык на Украине якобы необходимо переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название». Также писательница напомнила о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», она отметила, что он послужил «волшебным пенделем» для граждан, продолжающих использовать русский язык в быту.