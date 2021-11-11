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В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, неизвестные захватили автобус с 50 пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Гаити захватили автобус с 50 пассажирами
Фото: ReutersReuters

В качестве выкупа, бандиты потребовали заплатить им 500 тысяч долларов. Ранее крупнейшая гаитянская банда пригрозила свергнуть премьер-министра Ариэля Анри, если он добровольно не уйдет в отставку. Лидер банды также потребовал отстранить пять процентов чиновников, находящихся у власти в Гаити.

17 октября стало известно, что в Гаити похитили 17 миссионеров-христиан из Канады и США. Они были захвачены в заложники бандой 400 Mawozo, когда садились в автобус рядом с приютом в столице Гаити городе Порт-О-Пренс.

В последствии, главарь банды Ламо Санджу заявил, что заложников убьют, если захватчикам не будет выплачен выкуп в размере одного миллиона долларов. Комментируя инцидент, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Белый дом находится в постоянном контакте с ФБР и правительством Гаити.

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