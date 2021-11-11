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Украинский генерал предрек «народную войну» с Россией

Мария Иванова
24 минуты назад

Генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко назвал возможной «народную войну» с Россией и призвал Киев переходить на современное вооружение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала ISLND TV.

Украинский генерал предрек «народную войну» с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Романенко заявил, что Украине стоит следовать примеру Азербайджана в Нагорном Карабахе: по его мнению, Баку удалось одержать победу благодаря современному вооружению, поставленному Турцией и Израилем.

«У нас таких возможностей [как у России] нет, потому <…> нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», - заключил генерал.

Ранее Романенко заявил, что Киев сможет противостоять России в Черном и Азовском морях, если получит от Британии ракеты для патрульных катеров.

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По мнению генерала, Лондон в рамках военной помощи может предоставить Украине ракеты класса «корабль-корабль», которые смогут наносить удары по российским судам. По его словам, этими ракетами «можно уничтожить катера противника, а при необходимом количестве ракет - и большой корабль».

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