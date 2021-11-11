Украинский генерал предрек «народную войну» с Россией

«У нас таких возможностей [как у России] нет, потому <…> нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», - заключил генерал.