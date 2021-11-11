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Умер глава латвийской контрразведки

Мария Иванова
28 минут назад

Директор латвийского Бюро по защите Конституции (выполняет функции контрразведки), бывший генпрокурор Янис Майзитис скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает DELFI.

Умер глава латвийской контрразведки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина его смерти не уточняется.

Представители бюро выразили соболезнования его семье и назвали Майзитиса «настоящим патриотом Латвии, порядочным человеком, выдающимся юристом и заботливым отцом».

Майзитис возглавлял бюро с 2013 года. В разные годы он работал следователем в МВД страны и прокуратуре, с 2000-го по 2010 год был генеральным прокурором Латвии.

После смерти Майзитиса обязанности директора бюро будет исполнять его первый заместитель Андис Фрейманис. Кандидат на должность директора выдвигается советом национальной безопасности и избирается сеймом открытым голосованием сроком на пять лет.

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