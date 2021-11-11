Умер глава латвийской контрразведки

Директор латвийского Бюро по защите Конституции (выполняет функции контрразведки), бывший генпрокурор Янис Майзитис скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает DELFI.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Причина его смерти не уточняется.

Представители бюро выразили соболезнования его семье и назвали Майзитиса «настоящим патриотом Латвии, порядочным человеком, выдающимся юристом и заботливым отцом».

Майзитис возглавлял бюро с 2013 года. В разные годы он работал следователем в МВД страны и прокуратуре, с 2000-го по 2010 год был генеральным прокурором Латвии.