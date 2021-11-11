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В Мали попросили Россию о помощи

Lenta.ruиещё 1
10 минут назад

Власти Мали попросили Россию о помощи на фоне угрозы существованию государства. С таким заявлением выступил глава МИД страны Абдулай Диоп в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Находящаяся под угрозой существования страна попросила Россию о помощи
Фото: ReutersReuters

Дипломат отметил, что каждый раз, когда Мали находилась в тяжелой ситуации, Россия поддерживала страну.

«Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Мали и других африканских странах. Глава МИД назвал тему о присутствии российских ЧВК в Африке высосанной из пальца. При этом, по его мнению, она не вредит имиджу Москвы, но влияет на репутацию тех, кто распространяет подобные сообщения.

В сентябре российский министр иностранных дел сообщал, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами. Он отметил, что решение было принято в связи с существенным сокращением присутствия военного контингента Франции в стране. К какой именно ЧВК обратились власти республики, Лавров не уточнил.

В мире,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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