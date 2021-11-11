Находящаяся под угрозой существования страна попросила Россию о помощи

Власти Мали попросили Россию о помощи на фоне угрозы существованию государства. С таким заявлением выступил глава МИД страны Абдулай Диоп в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

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Дипломат отметил, что каждый раз, когда Мали находилась в тяжелой ситуации, Россия поддерживала страну.

«Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Мали и других африканских странах. Глава МИД назвал тему о присутствии российских ЧВК в Африке высосанной из пальца. При этом, по его мнению, она не вредит имиджу Москвы, но влияет на репутацию тех, кто распространяет подобные сообщения.