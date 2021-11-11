В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Польский премьер назвал мигрантов «боеприпасами»

Елена Прошина
32 минуты назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе новым типом войны. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

Польский премьер назвал мигрантов «боеприпасами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, с чем мы имеем дело — это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами», — написал Моравецкий.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как летом 2021 года Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками беженцев на фоне введенных против Белоруссии санкций.

8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа курдских беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграничные заграждения, чтобы после направиться в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тыс. беженцев.

В ответ Польша стянула к участку военных и представителей силовых ведомств, а также военную технику и пресекла попытку мигрантов проникнуть через границу. Накануне группировку военных на границе увеличили до 15 тыс. человек.

Тем временем люди разбили лагерь возле границы. Гуманитарная миссия ООН раздает беженцам еду, однако из-за этого в толпе возникает давка и драки.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители