Польский премьер назвал мигрантов «боеприпасами»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе новым типом войны. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

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«То, с чем мы имеем дело — это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами», — написал Моравецкий.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как летом 2021 года Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками беженцев на фоне введенных против Белоруссии санкций.

8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа курдских беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграничные заграждения, чтобы после направиться в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тыс. беженцев.

В ответ Польша стянула к участку военных и представителей силовых ведомств, а также военную технику и пресекла попытку мигрантов проникнуть через границу. Накануне группировку военных на границе увеличили до 15 тыс. человек.