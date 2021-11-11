Польский премьер назвал мигрантов «боеприпасами»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе новым типом войны. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.
«То, с чем мы имеем дело — это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами», — написал Моравецкий.
Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как летом 2021 года Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками беженцев на фоне введенных против Белоруссии санкций.
8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа курдских беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграничные заграждения, чтобы после направиться в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тыс. беженцев.
В ответ Польша стянула к участку военных и представителей силовых ведомств, а также военную технику и пресекла попытку мигрантов проникнуть через границу. Накануне группировку военных на границе увеличили до 15 тыс. человек.
Тем временем люди разбили лагерь возле границы. Гуманитарная миссия ООН раздает беженцам еду, однако из-за этого в толпе возникает давка и драки.