Появилось видео с Саакашвили в тюремной больнице

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в тюремную больницу. Кадры перевода бывшего грузинского лидера, связанного с его состоянием здоровья в связи с объявленной голодовкой, обнародовала пенитенциарная служба. Запись публикует Telegram-канал «RT на русском». На ней видно, что политика силой заносят в больничную палату, а он пытается оказать сопротивление, кричит на конвоиров и кидается медицинскими приборами.
Напомним, Саакашвили был задержан на территории Грузии 1 октября 2021 года, куда он приехал накануне муниципальных выборов. Экс-глава государства ранее был заочно осужден по двум уголовным делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани избиении депутата Валерия Гелашвили. Политик также обвиняется в разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из государственного бюджета.