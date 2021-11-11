Появилось видео с Саакашвили в тюремной больнице

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в тюремную больницу. Кадры перевода бывшего грузинского лидера, связанного с его состоянием здоровья в связи с объявленной голодовкой, обнародовала пенитенциарная служба. Запись публикует Telegram-канал «RT на русском». На ней видно, что политика силой заносят в больничную палату, а он пытается оказать сопротивление, кричит на конвоиров и кидается медицинскими приборами.