К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат

"Чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран. Это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся. И мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича [Медведчука]", - отметила одна из адвокатов оппозиционера Лариса Чередниченко.