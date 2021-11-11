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Лукашенко заявил о переброске оружия в лагерь беженцев

Елена Прошина
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагерь беженцев на границе с Польшей пытаются доставить оружие и боеприпасы. Переброска идет в основном из Донбасса, сообщил он на совещании с членами правительства, пишет Daily Storm.

Лукашенко заявил о переброске оружия в лагерь беженцев
Фото: EPAEPA

«У нас очень опасная наметилась там тенденция, я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что кризис на границе он обсуждает с президентом России Владимиром Путиным.

«Оружие в основном идет (и мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных — с их», - подчеркнул глава Белоруссии.

Кроме того, он рассказал, сколько нелегалов сейчас находится в лагере на белорусско-польской границе.

«На сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 — с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию», - отметил белорусский президент.

Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В тот день тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока разбили палаточный лагерь у белорусского пограничного пункта пропуска «Брузги». Польша, Литва и Латвия обвиняют Белоруссию в специальном создании миграционного кризиса.

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