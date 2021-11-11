Лукашенко заявил о переброске оружия в лагерь беженцев

«Оружие в основном идет (и мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных — с их», - подчеркнул глава Белоруссии.