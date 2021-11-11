Раздача еды на белорусско-польской границе переросла в драку

Раздача еды от представителей ООН в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе переросла в драку, сообщает Sputnik.by.

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На видео, опубликованном изданием, несколько человек, не дожидаясь очереди, начали вырывать из рук представителей свертки, затем между присутствующими произошла потасовка. В это время рядом находились дети.

По информации представителя УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо, ситуация на границе "катастрофическая", но через день она будет еще хуже.

"Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены", – отметил он.