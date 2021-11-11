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Раздача еды от ООН на белорусско-польской границе переросла в драку

Газета.Ru
58 минут назад

Раздача еды от представителей ООН в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе переросла в драку, сообщает Sputnik.by.

Раздача еды на белорусско-польской границе переросла в драку
Фото: ReutersReuters

На видео, опубликованном изданием, несколько человек, не дожидаясь очереди, начали вырывать из рук представителей свертки, затем между присутствующими произошла потасовка. В это время рядом находились дети.

По информации представителя УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо, ситуация на границе "катастрофическая", но через день она будет еще хуже.

"Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены", – отметил он.

Мигранты находятся на белорусско-польской границе и пытаются прорвать ограждения, чтобы попасть в Польшу, некоторые заявили, что стремятся в Германию. Их не пропускают польские пограничники. Варшава объявила режим ЧС на границе. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

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