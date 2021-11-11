В Индии местные жители совершили ритуальное погружение в воды священной реки Ямуна несмотря на то, что она была покрыта токсичной пеной. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, опубликовавшее кадры с места событий.
В Нью-Дели верующие индуисты отметили начало четырехдневного фестиваля Чхат Пуджа, посвященного чествованию бога Солнца, совершив омовение в реке Ямуне, которая пострадала от сброса сточных вод и токсичных промышленных отходов.
«Вот так мы празднуем каждый год. Даже если качество воды плохое», – рассказал один из местных жителей.
Ранее сообщалось, что пустыню в Чили превратили в гигантскую свалку одежды.