Лукашенко попросил помощи у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к России с просьбой подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства. Об этом сообщает "Царьград".

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"Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. <…> Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что хоть это и бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, другого выхода нет.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с Александром Лукашенко, а ситуация на границе Белоруссии и Польши не остается без внимания.

Ранее в Евросоюзе обратились к России с призывом повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. По мнению руководства союза, мигранты едут в ЕС через эту страну,

"Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы (президент Белоруссии Александр) Лукашенко прекратил эту деятельность", - заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель связалась по телефону с Владимиром Путиным и попросила оказать влияние на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.