Появилось видео перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу под конвоем

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводили из тюрьмы Рустави в больницу в сопровождении конвоя. При этом политик сопротивлялся, сообщает RT в Telegram.
В результате Саакашвили пришлось нести на руках. Уже в палате экс-президент стал кричать и кидаться медицинскими приборами.
На видео попал и момент конфликта с людьми, которые были вынуждены тащить Саакашвили до палаты.
Также Тбилисский городской суд на 15 ноября назначил еще один судебный процесс с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая. В этот день планируется рассмотреть дело о растрате государственных средств на сумму более 2,7 млн долларов. Начнется слушание в 11.00 по местному времени.
В настоящий момент неизвестно, будет ли участвовать в заседании Саакашвили.
Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.