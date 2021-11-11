Появилось видео перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу под конвоем

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводили из тюрьмы Рустави в больницу в сопровождении конвоя. При этом политик сопротивлялся, сообщает RT в Telegram.

В результате Саакашвили пришлось нести на руках. Уже в палате экс-президент стал кричать и кидаться медицинскими приборами.

На видео попал и момент конфликта с людьми, которые были вынуждены тащить Саакашвили до палаты.

Также Тбилисский городской суд на 15 ноября назначил еще один судебный процесс с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая. В этот день планируется рассмотреть дело о растрате государственных средств на сумму более 2,7 млн долларов. Начнется слушание в 11.00 по местному времени.

В настоящий момент неизвестно, будет ли участвовать в заседании Саакашвили.