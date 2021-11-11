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Появилось видео перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу под конвоем

Газета.Ru
46 минут назад

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводили из тюрьмы Рустави в больницу в сопровождении конвоя. При этом политик сопротивлялся, сообщает RT в Telegram.

В результате Саакашвили пришлось нести на руках. Уже в палате экс-президент стал кричать и кидаться медицинскими приборами.

На видео попал и момент конфликта с людьми, которые были вынуждены тащить Саакашвили до палаты.

Также Тбилисский городской суд на 15 ноября назначил еще один судебный процесс с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая. В этот день планируется рассмотреть дело о растрате государственных средств на сумму более 2,7 млн долларов. Начнется слушание в 11.00 по местному времени.

В настоящий момент неизвестно, будет ли участвовать в заседании Саакашвили.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

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