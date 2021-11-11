На Украине возмутились господством «московского языка»

Известная на Украине писательница-националистка Лариса Ницой заявила о господстве «московского языка» на Украине. Таким образом она прокомментировала на статистические данные в эфире украинского «4 канала», по которым 78% жителей страны считают украинский своим родным языком и лишь 18% — русский язык.
Ницой, которая известна своим негативным отношением к России, отметила, что хотела бы верить в эти цифры, однако реальность говорит о совершенно другом. В пример она привела население дома, в котором проживает.
«Я живу в доме, где почти 400 квартир, на которые если 10 украиноязычных семей наберётся, то это и все», — заявила писательница, подчеркнув, что все остальные на бытовом языке разговаривают только на русском.
По мнению Ницой, картина, которую показывает опрос, может соответствовать лишь сельской местности. Города же все еще находятся «в плену московском».
«С детьми на московском языке, детки на площадке на московском языке играются и говорят между собой», — пожаловалась она.