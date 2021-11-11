Оскорбившему Зеленского депутату Рады предъявили обвинение

"Народному депутату сообщено о подозрении [предъявлено обвинение] в хулиганстве в стенах парламента", - говорится в сообщении. Уточняется, что член Верховной рады подозревается "в грубом нарушении общественного порядка". Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет. "Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в ГБР.

Ранее в четверг Лерос на своей странице в "Фейсбуке" сообщил о том, что следователи пришли к месту его проживания для предъявления обвинений. Он заявил, что его хотят наказать за оппозиционные политические взгляды. 4 ноября во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины Лерос взял слово для выступления с трибуны Верховной рады. Он заявил, что не боится говорить правду, и назвал Зеленского "главным предателем в стране". После этого спикер Рады Руслан Стефанчук отключил его микрофон, а депутат, показав Зеленскому непристойный жест, покинул трибуну. Фракция президентской партии "Слуга народа" в парламенте заявила о недопустимости такого поведения депутата и потребовала от регламентного комитета дать оценку действиям Лероса и вынести решение в отношении него.