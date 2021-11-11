Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за российских войск у границ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Украины не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск возле границ страны. В телеобращении глава государства отметил, что такая информация доказывает заинтересованность Запада в ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.

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«Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе», — заявил Зеленский.

При этом президент удивился возникающей панике, поскольку «обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд». По словам Зеленского, такое «психологическое давление» со стороны России на Украину уже давно не действует.

Глава государства заверил, что спецслужбы страны и разведка имеют полную информацию о происходящем, а армия готова ответить «кому-либо когда-либо и где-либо».

«Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены необычной военной активностью России «рядом с Украиной». Позднее начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг сообщения СМИ о наращивании военной группировки возле границ.