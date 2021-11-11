Bloomberg: Европа попала в зависимость от Путина

Отношения Европы с Россией близки к самой низкой точке за последние десятилетия, но при этом ЕС все еще сильно зависит от Москвы: «готовность президента РФ Владимира Путина открыть газовый кран для Европы определяет, насколько холодно будет европейцам этой зимой», отмечается в статье Bloomberg под заголовком «Как Европа стала настолько зависимой от Путина в вопросах газа».

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Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

13 октября Путин рассказал, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам. После слов российского президента цены начали снижаться.

Авторы Bloomberg отмечают, что ЕС оказался в такой ситуации, несмотря на данное десять лет назад обещание снизить свою зависимость от российских энергоносителей.

В октябре резервуары для хранения газа в ЕС были заполнены на самом низком уровне за более чем десять лет. Ориентировочные цены на газ составляли 162 евро за мегаватт-час 6 октября по сравнению с примерно 20 евро в начале года.

На этом фоне в сентябре было завершено строительство нового российского газопровода «Северный поток-2». В обмен на увеличение поставок газа Россия хочет, чтобы Германия и ЕС одобрили запуск трубопровода.