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Bloomberg: Европа попала в зависимость от Путина

Мария Иванова
1 час назад

Отношения Европы с Россией близки к самой низкой точке за последние десятилетия, но при этом ЕС все еще сильно зависит от Москвы: «готовность президента РФ Владимира Путина открыть газовый кран для Европы определяет, насколько холодно будет европейцам этой зимой», отмечается в статье Bloomberg под заголовком «Как Европа стала настолько зависимой от Путина в вопросах газа».

Bloomberg: Европа попала в зависимость от Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

13 октября Путин рассказал, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам. После слов российского президента цены начали снижаться.

Авторы Bloomberg отмечают, что ЕС оказался в такой ситуации, несмотря на данное десять лет назад обещание снизить свою зависимость от российских энергоносителей.

В октябре резервуары для хранения газа в ЕС были заполнены на самом низком уровне за более чем десять лет. Ориентировочные цены на газ составляли 162 евро за мегаватт-час 6 октября по сравнению с примерно 20 евро в начале года.

На этом фоне в сентябре было завершено строительство нового российского газопровода «Северный поток-2». В обмен на увеличение поставок газа Россия хочет, чтобы Германия и ЕС одобрили запуск трубопровода.

Bloomberg отмечает, что даже в разгар холодной войны поставки российского газа в Европу осуществлялись бесперебойно, но после распада СССР у России начались конфликты с соседями из-за транзита, которые страна хочет решить с помощью новых трубопроводов. Российский газ дешев и почти всегда имеется в наличии, ведущие экономики ЕС постепенно отказываются от угольных электростанций, европейские месторождения в Северном море истощаются, поэтому Россия все больше укрепляет свои позиции.
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