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Лукашенко попросил Путина помочь в патрулировании границы Союзного государства

Lenta.ru
35 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил помощь у России для совместного дежурства у польско-белорусской границы, которая одновременно является границей Союзного государства. Просьбу российскому министерству обороны Лукашенко направил через президента России Владимира Путина. Слова Лукашенко передает «БЕЛТА».

Лукашенко обратился за помощью к Путину
Фото: ТАССТАСС

«Они (Российская армия — прим. «Ленты.ру») направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие», — сказал Лукашенко.

Российские бомбардировщики будут патрулировать границу Белоруссии с Украиной, Польшей и Прибалтикой, делая полукруг от Гомеля до Постав. По мнению Лукашенко, на всем протяжении границы «обстановка серьезная».

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Белорусский президент обеспокоен стягиванием вооруженных сил к западной границе страны. Он поручил пограничникам и комитету государственной безопасности обеспечить контроль над передвижением войск Польши и всего Североатлантического альянса.

«Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих (польских военных на границе с Белоруссией — прим. «Ленты.ру»), танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами», — указал Лукашенко на совете министров.

Ранее Лукашенко заявил о намеренной переброске вооружения мигрантам для провоцирования конфликта между Польшей и Белоруссией. Президент отметил, что собравшиеся на границе мигранты — это люди, обладающие опытом ведения боевых действий. Если у них появится оружие, любой инцидент с его применением может стать искрой для начала военного столкновения.
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