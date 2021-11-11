Дизайнер шьет костюмы из «Игры в кальмара» для котов. Видео

В Индонезии дизайнер Фреди Луджина Приади шьет одежду для котов, чьи хозяева являются поклонниками южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Для домашних питомцев он создает мини-копии костюмов персонажей многосерийной драмы.
В интервью российскому видеоагентству Ruptly Приади рассказал, что создать одежду для четвероногих любимцев в стиле «Игры в кальмара» его попросили подписчики в социальных сетях.
Напомним, сериал «Игра в кальмара» стартовал на Netflix в середине сентября и приобрел огромную популярность у зрителей по всему миру.