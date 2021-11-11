Обзор иноСМИ: позор для Европы и «спецоперация Кремля на Украине»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Позор для Европы»: китайцы о кризисе на польской границе

Китайский портал Guancha рассказал об обострении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Польская армия приведена в полную боевую готовность, мигранты, среди которых множество детей, остаются в палаточном лагере, против беженцев, которые пытаются прорваться через границу, применяют слезоточивый газ.

«ИноСМИ» собрали комментарии китайских читателей к этому материалу. Комментатор под ником Мастер 10 тысяч назвал отношение к мигрантам «позором для Европы и преступлением против человечности». С ним согласился пользователь под ником Яркий и процветающий: «Они еще ничего вам не сделали, а вы уже готовитесь их бить. Что это за права человека такие?».

«Спецоперация Кремля на Украине: Москва обходится без танков и ракет»

Польский журнал Solidarnosc рассказал, что «пока все с тревогой смотрят на польско-белорусскую границу, Россия терпеливо реализует свой план по возвращению Украины»: по мнению автора издания Гжегожа Кучиньского, в этих целях Кремль затеял «двухуровневую спецоперацию».

Первым уровнем Кучиньский назвал эскалацию конфликта на границе Белоруссии с Западом («Кого в такой ситуации будет беспокоить Украина?»), вторым - провокации в Донбассе. По мнению автора, попытки РФ «поставить нынешнюю киевскую власть на колени» пока успешны, и делается это с помощью газа, угля и электричества, а не танков и ракет. На фоне роста цен на газ в Киеве ждут проблемы с газоснабжением экономики и отдельных потребителей. В то же время Москва временно приостановила поставки на Украину антрацита, угля, используемого для отопления, объяснив это потребностями внутреннего рынка.

«Центральная Азия возвращается к Москве»

Журнал Foreign Policy выпустил материал, посвященный отношениям Центральной Азии с Западом, Россией и Китаем. Авторы издания отметили, что «конец коммунизма должен был открыть новую эру свободы, демократии и процветания, но на заднем дворе России произошел оглушительный провал» в области независимости.

За последние два десятилетия война в Афганистане стимулировала некоторую помощь и инвестиции со стороны США Казахстану и Киргизии (в основном в формате обучения войск и аренде военных баз). После вывода войск Штаты перестают уделять региону внимание и влияние России в нем растет. Foreign Policy отмечает, что многие жители Центральной Азии стали ностальгировать по силе и стабильности, которую, как считается, обеспечивал СССР. Русская культура по-прежнему играет важную роль в регионе, этнические русские составляют пятую часть населения Казахстана, кроме того, Россия является полезным союзником региональных элит в сдерживании внутренних беспорядков.

Британию заполонили бездомные граждане ЕС

Британская газета The Guardian рассказала, что граждане ЕС в Великобритании все чаще оказываются без крыши над головой. По данным благотворительной организации Crisis, граждане ЕС, проживающие в стране, почти в три раза чаще становятся бездомными, чем население в целом.

Потеря работы становится основной причиной того, почему европейцы, живущие в Великобритании, остаются без крова. Более 22 тысяч из всех бездомных в стране - выходцы из стран ЕС (около девяти процентов от общего числа). Европейцам без жилья, которым удавалось найти работу, приходилось мириться с плохими условиями труда: почти 28 процентов из них пожаловались на работу без контракта и жестокого работодателя. Многие получали зарплату ниже минимальной или вообще не получали.

Кремль отказал Меркель в просьбе «повлиять» на Лукашенко

Ситуация на белорусско-польской границе обостряется: после нескольких попыток прорыва через границу Польша вытеснила сотни мигрантов обратно в Белоруссию, а премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Минск в «государственном терроризме». Как рассказало немецкое издание Welt, канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина «повлиять» на Александра Лукашенко, но в Кремле ей ответили отказом.