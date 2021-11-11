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Тайно вывезенные из России драгоценности Романовых продали с молотка

Секрет Фирмы
32 минуты назад

Две серьги и брошь с сапфирами и бриллиантами продали на аукционе Sotheby’s в Женеве. Аукционный дом оценивал драгоценности в 280 000–480 000 швейцарских франков ($304 000–522 000). Во время торгов цена лота взлетела до 806 500 франков (около $877 000).

Тайно вывезенные из России драгоценности Романовых продали с молотка
Фото: facebook.com/sothebysfacebook.com/sothebys

Украшения принадлежали великой княгине Марии Павловне, тёте российского императора Николая II. Их тайно вывезли из России в 1917 году.

В набор вошли брошь с сапфиром в 26,8 карата и бордюром из бриллиантов, а также серьги с сапфирами массой 9,36 карата и 6,69 карата и бриллиантами.

Драгоценности принадлежали великой княгине Марии Павловне Романовой. В сентябре 1917 года их тайно вывез из России её друг Альберт Генри Стопфорд. Сама княгиня умерла в эмиграции в 1920 году.

Потомки продали украшения на аукционе в 2009 году. Тогда же ушли с молотка за $46 000 четыре альбома с фотографиями семьи Романовых. Снимки сделала внучка императора Александра II, великая княжна Елена Владимировна.

В октябре на аукционе в Москве продали 300 предметов, которыми владела императорская династия Романовых. Пасхальное яйцо работы Карла Фаберже из коллекции императрицы Марии Фёдоровны ушло за 67,5 млн рублей. В том же месяце на торги в Лондоне выставили два экземпляра редких индийских очков с линзами из бриллиантов и изумрудов. Их стартовая цена составит $2–3,4 млн (около 144–245 млн рублей) за пару.

В мире,Николай II,Мария Романова,Карл Фаберже,
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