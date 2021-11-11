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Умер звезда одной из самых долгих "мыльных опер" в США Джерри Дуглас

Газета.Ru
1 час назад

Актер Джерри Дуглас скончался на 89-м году жизни, сообщает TMZ.

Умер звезда одной из самых долгих "мыльных опер" в США Джерри Дуглас
Фото: kymdouglas/Instagramkymdouglas/Instagram

Дуглас на протяжении 25 лет снялся в 900 эпизодах сериала "Молодые и дерзкие" - пятой в рейтинге самых продолжительных "мыльных опер" в США, съемки которой продолжаются и сейчас.

Он играл предпринимателя Джона Эбботта - персонажа, который умер в одном из эпизодов, вышедших в 2006 году.

Недавно он отметил свой день рождения в компании бывших коллег по съемках "Молодых и дерзких", с которыми поддерживал дружеские отношения.

Кроме того, Джерри Дуглас снимался в сериале "Мелроуз-Плейс", фильмах "Миссия: невыполнима", "Невероятный Халк" и др., играл в театре, записывал песни.

У актера осталась жена Ким, в браке с которой он провел 36 лет, сыновья Джод и Хантер и дочь Авра.

Ранее сообщалось, что умер злодей из мексиканских "мыльных опер" Энрике Роча.

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