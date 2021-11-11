Гигантская свалка одежды образовалась в чилийской пустыне Атакама. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры захламленных барханов.
Тонны одежды завозят в Чили импортеры из Китая и Бангладеш, а затем распространяют по другим странам Латинской Америки. Однако почти половина ввозимых вещей оказывается на стихийных свалках.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обрушилась в море популярная кинодостопримечательность. Часть скалы соскользнула в воду с 37-метровой высоты.