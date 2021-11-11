Польша намекнула на доказательства участия «Аэрофлота» в миграционном кризисе

У Польши «есть информация» о вовлеченности российской авиакомпании «Аэрофлот» в миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

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8 ноября к польско-белорусской границе подошла колонна из сотен мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценивают число беженцев, разбивших лагерь вблизи пограничной линии, примерно в 5 тысяч человек. Мигранты заявили, что готовы ждать открытия границы, даже если у них закончатся еда и вода, и умереть, но не возвращаться домой. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций.

Издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Евросоюз может ввести санкции в том числе и против российского «Аэрофлота» и турецкой Turkish Airlines. В Брюсселе подозревают, что авиакомпании перевозят беженцев в Минск.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Лукаша Ясины, сейчас на границе обстановка спокойная, при этом в Польше не сомневаются, что к акции по доставке мигрантов с Ближнего Востока причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«По нашей информации, «Аэрофлот» поддержал эту акцию Лукашенко», - заметил пресс-секретарь МИД Польши.

Он также подтвердил, что в ЕС обсуждаются санкции против российской авиакомпании, но это не означает, что они действительно будут приняты.

«Обсуждается все», - констатировал Лукаш Ясина.