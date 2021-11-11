В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Польша намекнула на доказательства участия «Аэрофлота» в миграционном кризисе

Алиса Селезнёва
1 час назад

У Польши «есть информация» о вовлеченности российской авиакомпании «Аэрофлот» в миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

Польша намекнула на доказательства участия «Аэрофлота» в миграционном кризисе
Фото: ReutersReuters

8 ноября к польско-белорусской границе подошла колонна из сотен мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценивают число беженцев, разбивших лагерь вблизи пограничной линии, примерно в 5 тысяч человек. Мигранты заявили, что готовы ждать открытия границы, даже если у них закончатся еда и вода, и умереть, но не возвращаться домой. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций.

Издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Евросоюз может ввести санкции в том числе и против российского «Аэрофлота» и турецкой Turkish Airlines. В Брюсселе подозревают, что авиакомпании перевозят беженцев в Минск.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Лукаша Ясины, сейчас на границе обстановка спокойная, при этом в Польше не сомневаются, что к акции по доставке мигрантов с Ближнего Востока причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«По нашей информации, «Аэрофлот» поддержал эту акцию Лукашенко», - заметил пресс-секретарь МИД Польши.

Он также подтвердил, что в ЕС обсуждаются санкции против российской авиакомпании, но это не означает, что они действительно будут приняты.

«Обсуждается все», - констатировал Лукаш Ясина.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что нет доказательств того, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе с Белоруссией. В свою очередь член Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что может быть рассмотрен вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний над российской территорией, если «Аэрофлот» столкнется с санкциями.

В мире,Владимир Джабаров,Александр Лукашенко,Аэрофлот,Совет Федерации,МИД,ЕС,Эхо Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители